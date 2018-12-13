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تصحب بزخات من البرد

الدفاع المدني يحّذر من أمطار غزيرة في الباحة

الدفاع المدني يحّذر من أمطار غزيرة في الباحة
weam.co/560357
الباحة- الوئام:

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي -المخواة – المندق والقرى، والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة 11 صباحاً وتستمر إلى 9 مساءً.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

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