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مصادر رسمية

فرنسا: بيانات شخصية مسجلة على موقع وزارة الخارجية تتعرض لقرصنة

فرنسا: بيانات شخصية مسجلة على موقع وزارة الخارجية تتعرض لقرصنة
weam.co/560382
الوئام - وكالات

قالت مصادر فرنسية رسمية، منذ قليل، إن “بيانات شخصية” مسجلة على موقع وزارة الخارجية الفرنسية تتعرض للقرصنة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم، أن “بيانات شخصية” لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، موضحة أنها تتضمن “معطيات حساسة”.

وكانت الوزارة فتحت منذ 2010 خدمة “أريان” التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة إلى الخارج بالتسجيل على الإنترنت، خصوصا للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم.

وقال البيان إن “بيانات شخصية مسجلة” على هذه المنصة “سرقت”، و”يمكن أن تستخدم لغير أغراضها”.

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