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يوفر أدوات خاصة

قريبا في إنستجرام.. “حساب المبدع” للمشاهير فقط

قريبا في إنستجرام.. “حساب المبدع” للمشاهير فقط
weam.co/560387
الوئام - متابعات

قرر تطبيق إنستجرام للصور ومقاطع الفيديو، اختبار “نوع جديد” من الحسابات تكون مخصصة فقط لفئة قليلة من المشاهير.

وحسب موقع  “هوليوود ريبورتر”، فإن الخدمة الجديدة سيطلق عليها اسم “حساب المبدع” وستخصص لمجموعة صغيرة من المشاهير، إذ يوفر لهم هذا النوع الجديد من الحسابات أدوات خاصة بهم.

وأشار الموقع إلى أن تسمية “حساب المبدع”، تأتي على غرار الملفات الشخصية التي تركز على الأعمال التجارية والتي قدمتها إنستجرام في عام 2016، وهي تستهدف المواهب التقليدية والمؤثرين الرقميين والفنانين الذين ينتشرون على المنصة.

ونقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أن الخدمة ستشمل الأدوات المخصصة لصانعي المحتوى والمبدعين، والتي ستصبح جزءا من الحسابات الجديدة، كإحصاءات النمو مثل البيانات بشأن المتابعات وإلغاء المتابعات، إلى جانب أدوات المراسلة المباشرة التي تسمح للمستخدمين بتمييز منشورات الأصدقاء والعلامات التجارية عن غيرها، فضلًا عن علامات مرنة تسمح للمستخدمين بتعيين طريقة الاتصال بهم.

ويعمل إنستجرام في الوقت الراهن على اختبار الميزات الجديدة مع مجموعة تجريبية صغيرة قبل طرحها على للمزيد من الفئة المستهدفة خلال العام المقبل.

وستتيح أدوات المراسلة المباشرة لمنشئي المحتوى تصفية رسائلهم، وتصنيفها إلى مقروء وغير مقروء ومُحددة. كما سيكون بمقدورهم ترتيب طلباتهم المعلقة حسب الصلة أو الوقت للتأكد من عدم تفويت الطلبات المهمة.

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