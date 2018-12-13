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على منطقة جازان

الأرصاد تصدر تنبيها متقدماً بهطول أمطار رعدية

الأرصاد تصدر تنبيها متقدماً بهطول أمطار رعدية
weam.co/560391
واس - الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وإتباع الإرشادات والتعليمات.

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