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في مؤتمر صحفي

الحرس الوطني يكشف تفاصيل “الجنادرية 33”

الحرس الوطني يكشف تفاصيل “الجنادرية 33”
weam.co/560392
واس - الوئام:

يعقد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأحد القادم, مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (33) .

كما يلقي الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام ، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره ، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (33) .

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