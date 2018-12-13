فرنسا تجند 700 رجل أمن للقبض على منفذ هجوم ستراسبورغ

الوئام - وكالات

كثفت السلطات الفرنسية جهوها من أجل سرعة القبض على شريف شيكات، المشتبه به في تنفيذ هجوم بسوق عيد الميلاد في ستراسبورغ، مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية إن السلطات الأمنية، ووزارة الداخلية، جندت نحو 700 رجل أمن لمعرفة الوجهة التي فر إليها شيكات، بعد تنفيذه الهجوم الذي تسبب في مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين.

وأوضحت أن بين عناصر الأمن الـ 700، ما لا يقل عن 520 ضابط شرطة، ينتمون لمختلف الجهات الأمنية الفرنسية، مثل المديرية العامة للأمن الداخلي، ومديرية مكافحة الإرهاب، ووحدة القوات الخاصة المعروفة باسم “Raid”، إلى جانب مصلحة التحقيقات والتدخل السريع.

كما تمت تعبئة عناصر الدرك الوطني بأكثر من 200 دركي، من بينهم فريق التكتيكات الخاصة وفريق المروحيات “الهليكوبتر“.

ونقلت “لوفيجارو” عن مسؤول أمني بارز قوله إن الساعات الأولى التي تعقب الهجوم تكون بالغة الأهمية، مضيفا “لذلك جندنا كل عناصرنا وفرقنا من أجل القبض على المشتبه به في أقرب وقت”.

وقام مئات من رجال الشرطة والجنود بتمشيط ستراسبورغ في عملية بحث، وأغلقوا الجسور التي تعبر الحدود إلى ألمانيا، فيما أعلن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، تعزيز إجراءات الأمن بأسواق عيد الميلاد.

ومساء الأربعاء، أصدرت السلطات الفرنسية ملصقا يحمل صورة شريف شيكات، داعية كل من يتعرف عليه إلى الاتصال في الحال بالشرطة، محذرة من أنه “شخص خطير” ودعت المواطنين لعدم التدخل لمفردهم.