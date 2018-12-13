2388 حالة إنقاذ حياة تعامل معها التنسيق الطبي بعسير

واس - الوئام:

قالت صحة عسير أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة تابعت تحويل عدد 2388 حالة إنقاذ حياة عن طريق برنامج إحالتي وذلك خلال العام الماضي 1439هـ.

وبينت أن عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها خلال العام الماضي عبر البرنامج بلغت 7565 حالة طارئة.

كما تم إنهاء إجراء عدد12980 حالة من 13240 حالة بنسبة 98% ، كما تم متابعة تحويل عدد 17634 حالة للعيادات الخارجية بالإضافة إلى استقبال عدد5973 حالة من خارج المنطقة .

وأوضحت صحة عسير أنه تم إرسال ومتابعة عدد1120 حالة من ادارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بصحة عسير للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية التي كانت تتطلب ذلك.