“الإحصاء” تصدر نتائج مسح النشاط الصناعي لعام 2017م

الرياض- الوئام:

في إطار دعم التنمية الوطنية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء(GaStat) اليوم الخميس 6 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م نتائج “مسح النشاط الصناعي لعام 2017م” والذي تصدره الهيئة للمرة الأولى ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ مطلع العام الماضي حيث أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من خمسةٍ وستين منتجًا احصائيًّا شملتْ إحصاءات ومؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة . ويعد مسح النشاط الصناعي مسحاً سنوياً من المسوح المتخصصة السنوية التي تعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من خلال زيارة المُنشآت في كافة مناطق المملكة ، حيث تتضمن نتائجه أكثر من تسعة عشر مؤشراً إحصائياً تتعلق بخصائص ومكونات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة, وتندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر, ونشاط الصناعة التحويلية, ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه, وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ، وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبِّي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي .

وقد ثمنت الهيئة دور كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تصميم الاستمارة الخاصة بالمسح وقدمت مقترحاتها وفقًا لاحتياجاتها من البيانات والمعلومات للقطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص من خلال فرق العمل المشتركة , وورش العمل المستمرة للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي لكافة المتطلبات .

وأظهرت نتائج مسح النشاط الصناعي أنَّ عدد المنشآت الصناعية بلغ (112,785) مائةً واثني عشر ألفًا وسبعمائةً وخمسًا وثمانين منشأةً، يعمل فيها 31٪ سعوديون.

وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو (484.712 مليون) أربعمائة وأربعة وثمانين مليارًا وسبعمائة واثني عشر مليون ريال سعودي فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية عام 2017م نحو (1,516,844,817,326) ترليون وخمسمائةٍ وستةَ عشرَ مليارًا وثمانمائةٍ وأربعةٍ وأربعين مليونًا وثمانمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثلاثمائةٍ وستةٍ وعشرين ريالًا سعوديًّا

وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي أن نسبة العاملين السعوديين في منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت 84٪ يليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى حيث بلغت 80٪ يليها منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حيث بلغت 78٪ من اجمالي العاملين السعوديين في المنشاة الصناعية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدد من المنتجات المتعلقة بالصناعة إضافة على مسح النشاط الصناعي ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع، ومسح البيئة الاقتصادي الصناعي الذي يعكس أنماط استهلاك المياه والطاقة في المملكة من قبل المنشآت والمخلفات الناتجة عن تلك الأنشطة والأثار البيئية المحتمل.

ويُعَدُّ مسح النشاط الصناعي ثالث المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الصناعة ويهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الإحصاءات الصناعية الشاملة المتعلقة بالصناعة في مختلف مناطق المملكة، مثل: إحصاءات المشتغلين في الصناعة وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والتحويلية، وبيان حجم الإنتاج الصناعي وقيمة إيراداتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

وقد أتاحت الهيئة العامة للإحصاء نتائج هذا المسح وغيره عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa بصيغ معلوماتية مختلفة تسهيلا على الباحثين والدارسين وأصحاب القرار للاستفادة من البيانات وتحليلها كما توفر الاستمارات البحثية الميدانية