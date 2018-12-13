الفياض يكشف موعد تشغيل “تخصصي المدينة”

المدينة المنورة - الوئام:

أكد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن الخطط وضعت لتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة خلال الربع الأول من عام 2020 لافتاً إلى أن ذلك استجابة للأمر الملكي الكريم الذي صدر في أثناء تدشين خادم الحرمين الشريفين لعدد من المشاريع التنموية في منطقة المدينة المنورة في 26 سبتمبر الماضي حين أمر حفظه الله بتحويل مستشفى الميقات الجديد إلى مستشفى تخصصي.

وأوضح الدكتور الفياض أنه جرى تعيين الدكتور نزار خليفة مديراً عاماً تنفيذياً لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة كما تم تشكيل فريق عمل رئيس برئاسة المشرف العام التنفيذي وعضوية قيادات تنفيذية تستكمل حالياً وضع الخطة الرئيسية لتجهيز وتشغيل المستشفى في التاريخ المستهدف معرباً عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لدعمه الكبير لإنجاز المشروع وتسهيل كافة الإجراءات مع مختلف القطاعات الخدمية بهدف توفير الخدمات والبنية التحتية المطلوبة لمقر المستشفى والمباني المساندة.

وأضاف الدكتور الفياض أن المستشفى سيكون نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية التخصصية في منطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة مرتكزاً على الخبرة الطبية والتنظيمية العريقة للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مع تبني واستلهام التطورات الحديثة في تقديم الخدمة الطبية التخصصية عبر التعاون مع المؤسسات العالمية في هذا الميدان.

من جهته بين الدكتور نزار خليفة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة أن زيارات ميدانية تجري بشكل أسبوعي للوقوف على تطور المشروع والتعديلات التي جرت على خلفية تحويله من مستشفى عام يُعنى بالرعاية الطبية الثانوية إلى مستشفى تخصصي ذو مواصفات ومعايير مختلفة ويتطلب توفر منظومة من الخدمات الطبية لخدمة الحالات المرضية التخصصية مشيراً إلى أن فريقاً طبياً وهندسياً وإدارياً يجتمع بشكل دوري مع الجهات الخدمية والصحية في المدينة المنورة لاستكمال متطلبات إنجاز المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

يشار إلى أن مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة يقع على مساحة إجمالية بنحو 350,000 متر مربع ويتكون من مستشفى رئيس يتسع لـ 300 سرير إضافة إلى عدد من المباني المختلفة الأخرى المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة.