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النفط يهبط دون 60 دولارا للبرميل مع استمرار ارتفاع المخزونات

النفط يهبط دون 60 دولارا للبرميل مع استمرار ارتفاع المخزونات
weam.co/560442
الوئام- متابعات

انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، اليوم الخميس، بفعل ضغوط من ارتفاع المخزونات العالمية وانخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي.

وبحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 60 سنتًا إلى 59.55 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي الخفيف 60 سنتًا إلى 50.55 دولار للبرميل.

وتجاوزت الإمدادات العالمية من النفط الطلب على مدى الأشهر الستة الماضية مما تسبب في تضخم المخزونات ودفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام في نهاية نوفمبر.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر مما أثار خيبة أمل بعض المستثمرين الذين توقعوا انخفاضها بمقدار ثلاثة ملايين برميل.

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