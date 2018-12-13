طالبة من الطائف تتأهل للأولمبياد بمشروعها استخدام موجات الدماغ لخلق كلمة مرور

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

تأهلت طالبة من تعليم الطائف للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ٢٠١٩، بمشروعها المقدم حول استخدام موجات الدماغ لخلق كلمة مرور أكثر أمانا.

وتقدمت الطالبة رهام الشهري من الثانوية الثالثة بمشروع استخدام موجات الدماغ لخلق كلمة مرور أكثر أمانا من خلال تسجيل موجات الدماغ، والتي لا يمكن اختراقها بسهولة، حيث يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة استخدامها بخصوصية واستقلالية، فيما ترشح مشروعها في مرحلة التحكيم الإلكتروني للمشاريع المشاركة، والتأهل للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ٢٠١٩.

من جانبه، اعتبر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، هذا التأهل إنجازًا جديدا لتعليم الطائف من خلال نوعية المشروع الذي قدمته الطالبة ما يؤكد أن هناك مواهب متميزة في الميدان التربوي، وطاقات كبيرة جلّ اهتمامها العلم والعمل ومواكبة التطور العلمي الذي يخدم الإنسانية، مقدما التهنئة للطالبة وأسرتها ومثمنا جهود مدرسة الطالبة في دعمها وتحفيزها.

وقدم شكره للمساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الزايدي، على الجهود المبذولة في دعم وتحفيز الطالبات الموهوبات، مشيدا بدور إدارة الموهوبات ممثلة في مديرة الإدارة غالية العتيبي، والمشرفات في صقل مثل هذه المواهب ودعم الموهبة، مشيرًا إلى أن إدارة التعليم لا تألو جهدًا في العناية والرعاية بمثل هذه المواهب الفريدة.