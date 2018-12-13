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أدنى مستوى على الإطلاق

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند 0%

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند 0%
weam.co/560457
واس - الوئام:

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم، على سعر الفائدة الرئيس عند أدنى مستوى له عند 0%.

جاء ذلك في آخر اجتماع يعقده مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأعضائه الـ25، في عام .2018 ، ويأتي القرار في ظل الشكوك التي تتعلق بحالة الاقتصاد العالمي، والتوترات في الأسواق المالية العالمية، وعلى الساحة السياسية الأوروبية.

كما أكد البنك، إنهاء برنامجه لشراء السندات بنهاية ديسمبر الجاري، بعدما استمر حوالي أربع سنوات.

وتبلغ قيمة برنامج شراء السندات 2.6 تريليون يورو (ثلاثة تريليون دولار).

وأوضح البنك بمقره في مدينة فرانكفورت الألمانية أنه سيضخ مليارات إضافية في الأوراق المالية لشركات ودول حتى نهاية 2018 “فقط”.

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