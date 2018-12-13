2018 الأسوأ.. مطالبات دولية بمعاقبة إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

طالب مشرعون بمعاقبة مسؤولين إيرانيين بارزين على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، طبقا لقانون “ماجنيتسكي” الذي أقره العام الماضي مجلس الشيوخ الكندي، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاة المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي على نحو غامض بسجنه في موسكو عام 2009.

ونقلت النسخة الفارسية لشبكة “دويتشه فيله” الألمانية، تقريرا عن مركز “راؤول فالينبرج” لحقوق الإنسان في كندا، يفيد بانضمام مشرعين كنديين من حزب: “الليبرالي” التابع لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ومنافسيه من أحزاب أخرى لطلب قدمه وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر، يدعو لفرض عقوبات على نحو 19 مسؤولا إيرانيا.

وتضمن طلب كوتلر لحكومة أوتاوا بملاحقة وزراء، وقضاة، ومدعين، ورؤساء سجون في إيران، تحت لائحة قانون ماجنيتسكي للعقوبات، وفرض حزم عقوبات جديدة ضد نظام طهران، بسبب سلوكه السيئ في ملف حقوق الإنسان.

وذكر كوتلر الذي يتولى رئاسة مركز “فالينبرج” الحقوقي أن عام 2018 شهد هجوما غير مسبوق على حقوق الإنسان في إيران، قبل أن ينضم إليه مشرعون من الأحزاب الثلاثة الرئيسية في كندا، بما في ذلك عضو الحزب الليبرالي في ترودو مايكل ليفيت، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم الكندي.

وطالب المشرعون حكومة كندا بتصنيف مليشيا الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، لتقع تحت طائلة القانون الجنائي الكندي، فضلا عن معاقبة الكيانات والأفراد المنتسبين إلى إيران والمتورطين في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.