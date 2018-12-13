رجال قانون يشيدون بتدريس “المبادئ” للطلاب: يقلل من معدل الجرائم

جدة- الوئام - هاني الثبيتي

أشاد مجموعة من رجال القانون بالمملكة العربية السعودية بالخطوة التي خطتها وزارة التعليم بإدراج مادة مبادئ القانون لطلاب المرحلة الثانوية (مقررات)، واعتبروا دراسة الطالب للقانون بهذا السن يعتبر حماية له، وطالبوا بأن يحمل المعلم المكلف بتدريسها بكالوريوس قانون، لكي تتحقق جميع الأهداف المرجوة.

وعلق المستشار القانوني محمود عادل الثمالي على قرار وزير التعليم بتدريس مادة مبادئ القانون بالمرحلة الثانوية قائلاً: “قرار موفق ويظهر ما يقوم به المسؤولون بقسم تطوير المناهج بوزارة التعليم من جهود جبارة، حيث يساعد تدريس القانون لطلاب الثانوية بدور كبير بإنشاء جيل واعي ومدرك للمسؤوليات المترتبة عليه وأنا هذا المقرر يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠”.

وأضاف لـ”الوئام” أن اختيار طلاب الثانوية تحديدا لدراسة هذا المقرر اختيار موفق لأن الطالب في هذه المرحلة يكون مسؤولا عن تصرفاته، حيث يساهم تدريس مبادئ القانون للطلاب في الوقاية من الجريمة.

وتابع: “هذه الحقبة من العمر تعد أكثر عرضة للمشكلات القانونية وأن تدريس مادة مبادئ القانون يساهم بشكل كبير في تقليل عدد القضايا في أروقة المحاكم حيث إن هناك نسبة كبيرة من القضايا بسبب الجهل في القانون وإن تدريس هذه المادة سيرفع مستوى الثقافة القانونية لدى الأفراد المجتمع”.