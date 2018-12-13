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إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند

إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند
weam.co/560473

أظهرت بيانات تتبع السفن وتصريحات مصادر بقطاع النفط أن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت في نوفمبر تشرين الثاني لأدنى مستوياتها في عام، لتتراجع طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند، من المركز الرابع، بعدما خفضت دلهي مشترياتها نظرا لتأثير العقوبات الأمريكية، وفقا لرويترز.

وكشفت البيانات أن الهند استوردت في نوفمبر تشرين الثاني نحو 276 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، بانخفاض بلغ حوالي 41 في المئة عن أكتوبر تشرين الأول، لكنه أعلى أربعة في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

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