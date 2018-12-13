مؤسسة ألمانية: أردوغان يختطف معارضيه بـ”طائرات خاصة”

كشفت مؤسسة “CORRECTIV”، الألمانية المعنية بالتحقيقات الصحفية، عن استخدام النظام التركي طائرات معينة لاختطاف المنشقين أو المعارضين المقيمين في دول أخرى.

ووثقت المؤسسة حالة قالت إن طائرة تحمل اسم TC-KLE هبطت في بريشتينا عاصمة كوسوفو، وبعد ساعتين، أقلعت بـ6 مواطنين أتراك بمن فيهم 5 معلمين، ونقلوا قسرًا إلى قاعدة جوية في أنقرة.

وقالت زوجة أحد المختطفين، إن زوجها اُختطف من قِبل رجال محليين زعموا أنهم رجال شرطة، وأوقفوه على الطريق السريع في إحدى القرى القريبة من بريشتينا.

وتبين أن الطائرة المستخدمة في كوسوفو تابعة لشركة سياحة وبناء تركية مسجلة في أنقرة تدعى “المتحدة للبناء والتجارة والصناعة”، وعنوانها مبنى سكنى تابع لجهاز المخابرات التركي، وبالقرب من مقره.

ووفقًا لأحد المواقع التي تراقب الطائرات، شوهدت الطائرة التي استخدمت في عملية الاختطاف المزعومة في سبتمبر الماضي بجوار طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته لألمانيا، كما هبطت في فنزويلا أوائل ديسمبر، بينما كان أردوغان في زيارة هناك.

كما أشارت إلى حادث أثار الكثير من اللغط في يوليو الماضي، إذ أُحبطت محاولة تركية لاختطاف معارض يعمل كمدير مدرسة مرتبطة بخصم أردوغان فتح الله جولن فى “أولان باتور” عاصمة منغوليا، وفقا للمؤسسة.

وبعد اعتقال الرجل، اشتكت عائلته للإعلام، وفى اللحظة الأخيرة منعت الحكومة المنغولية الطائرة التى كانت أُرسلت من تركيا، من الإقلاع، وكانت الطائرة التى صوَّرها الإعلام تحمل اسم TT-4010، وكشفت الوثائق أن الطائرة تابعة للشركة السياحية ذاتها الموجودة فى المجمع التابع لجهاز الاستخبارات التركى.

مسؤولون أتراك نوهوا إلى أردوغان نجح في إعادة 100 شخص على صلة بحركة جولن، من 18 دولة مختلفة، ورغم ذلك انتقدت منظمة العفو الدولية عمليات الاختطاف هذه من دول أجنبية، معتبرة أنها غير قانونية.

المؤسسة الحقوقية، نقلت عن عائلات المختطفين، قولهم: إنه “بعد عودتهم إلى تركيا، يتم اتّهام العديد من هؤلاء الرجال بالإرهاب قبل إيداعهم السجون”.