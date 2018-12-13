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خلال استقبال وزير الحج له

وزير الأقليات في الهند يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

وزير الأقليات في الهند يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
weam.co/560479

استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بجدة اليوم، وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند السيد مختار عباس نقوى والوفد المرافق له، في إطار برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج، بحضور وكلاء الوزارة.

ورحب وزير الحج والعمرة خلال الاستقبال بوزير شؤون الأقليات بحكومة الهند معبرا عن شكره على ما لمسه من تعاون منهم في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

من جهته ثمن وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع –حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار ، مشيداً بدور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.

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