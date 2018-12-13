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العثور على مفقودي الأفلاج

العثور على مفقودي الأفلاج
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الأفلاج - فالح الدوسري

عثرت أجهزة الدفاع المدني وفريق غوث بالأفلاج على مفقودي الأفلاج المتغيبين منذ الثلاثاء الماضي، شرق البديع بالأفلاح.

كانت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، قد تلقت بلاغا عن فقدان ثلاثة أشخاص في شرق المحافظة.

وتغيب الثلاثة عن ذويهم منذ الثلاثاء الماضي، حيث قام أحد المفقودين حسب البلاغ الوارد للجهات ذات الاختصاص بعد تعثر الاتصال بوالدته بإرسال موقعه، والذي يبعد نحو 37 كلم شرق الأفلاج.

من جهته، وجه محافظ الأفلاج تركي الهزاني الجهات ذات الاختصاص بتكثيف البحث عن المفقودين وأكد على مدير الشرطة بالإفادة عن آخر تطورات البحث عنهم.

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