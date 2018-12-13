مقتل جنديين من جنود الاحتلال برصاص مسلح فلسطيني في الضفة الغربية

الوئام-متابعات

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، بإن جنديين من جنود الاحتلال قتلا وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة في عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة “بنيامين” شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن شابا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود، الذين كانوا يُقيمون حاجزا عسكريا على مدخل مستوطنة.

وقالت القناة العبرية العاشرة، إن إطلاق النار تم من سيارة مارة من عند مفترق قرب مستوطنتي “جفعات أساف” و”بيت إيل”، مشيرة إلى أن حالة أحد الجرحى حرجة وأن قوات الجيش والإسعاف وصلت للمكان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه الجنود قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض طوق أمني وحصار شامل على مدينة رام الله في أعقاب العملية.