خطط لرفع مستوى التحصيل الدراسي بإدارات تعليم مكة والطائف

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

في إطار الزيارات المتبادلة بين الإدارات التعليمية لإجراء المقارنة المرجعية في التقويم وتطوير الأداء، زارت مديرة مكتب التعليم بالحويه، زها بنت محمد الخماش وفريق من مشرفات المكتب مكتب التعليم بشرق مكه بحضور مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة مكه د/أمنه الغامدي ومديرة ادارة الاشراف التربوي أ/لمياء بشاوري.

وشهد اللقاء استعراض مكتب التعليم بشرق مكه على اهم الخطط والمنجزات لرفع مستوى التحصيل الدراسي وقد قدمت الخماش شكرها لادارة التعليم بمكه ولمديرة مكتب التعليم بشرق مكه أ/ساره الدعجاني وجميع منسوبات مكتب التعليم بشرق مكه على حسن الاستقبال ولحفاوة وأثنت على ما لمسته من انجازات وابداع متمنية لهن مزيداً من الإبداع والتألق والتميز