التعليقات: 0

بلقاءات مع القيادات

خطط لرفع مستوى التحصيل الدراسي بإدارات تعليم مكة والطائف

خطط لرفع مستوى التحصيل الدراسي بإدارات تعليم مكة والطائف
weam.co/560509
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

في إطار الزيارات المتبادلة بين الإدارات التعليمية لإجراء المقارنة المرجعية في التقويم وتطوير الأداء، زارت مديرة مكتب التعليم بالحويه، زها بنت محمد الخماش وفريق من مشرفات المكتب مكتب التعليم بشرق مكه بحضور مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة مكه د/أمنه الغامدي ومديرة ادارة الاشراف التربوي أ/لمياء بشاوري.

وشهد اللقاء  استعراض مكتب التعليم بشرق مكه على اهم الخطط والمنجزات لرفع مستوى التحصيل الدراسي وقد قدمت الخماش شكرها لادارة التعليم بمكه ولمديرة مكتب التعليم بشرق مكه أ/ساره الدعجاني وجميع منسوبات مكتب التعليم بشرق مكه على حسن الاستقبال ولحفاوة وأثنت على ما لمسته من انجازات وابداع متمنية لهن مزيداً من الإبداع والتألق والتميز

روابط ذات صلة

2388 حالة إنقاذ حياة تعامل معها التنسيق الطبي بعسير

2388 حالة إنقاذ حياة تعامل معها التنسيق الطبي بعسير

فتح باب القبول للالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر

فتح باب القبول للالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر

الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارتي “مرور وتعليم جدة” (صور)

الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارتي “مرور وتعليم جدة” (صور)

صرف جوال لكل مدرسة بنين وبنات بتعليم الطائف

صرف جوال لكل مدرسة بنين وبنات بتعليم الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>