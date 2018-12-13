ترامب: توظيف كوهين كان خطأ

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توظيفه لمايكل كوهين محاميا له “خطأ”، ونفى إعطاءه أي تعليمات لكوهين بارتكاب أي شيء مخالف للقانون.

وقال ترامب في أول تعليقه على الحكم بسجن محاميه السابق، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “لم أعط له أي تعليمات مطلقا باقتراف أي شيء سيء”، مضيفا أن “كل ما ارتكبه (كوهين) قام به بإرادته الشخصية”.

واعتبر ترامب أن كوهين وافق على التعاون مع التحقيق من أجل “إحراج” الرئيس في محاولة لتقليص مدة العقوبة بالسجن.

ووصف ترامب توظيف كوهين بـ “الخطأ”، مضيفا: “عادة أقوم بتوظيف أشخاص طيبين، ولكن ذلك حدث”.

وجدد ترامب نفيه لانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية، مصرا على أن تقديم الأموال لنجمة مجلة “بلاي بوي” كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز مقابل الصمت كان من “التعاملات المالية الشخصية العادية”.

يذكر أنه صدر بحق محامي ترامب السابق مايكل كوهين أمس الأربعاء حكم بالسجن 3 سنوات، وذلك بعد أن اعترف بذنبه في قضية انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية من خلال دفع الأموال لعدة نساء مقابل صمتهن عن علاقات جنسية مزعومة مع ترامب، وكذلك بتقديم إفادات كاذبة أمام الكونغرس بشأن مشروع بناء عقارات في موسكو، تابع لمؤسسة لترامب.