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تشمل المدينة والقصيم وحائل

هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة والطائف

هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة والطائف
weam.co/560523
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وكذلك على مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وحفر الباطن والأجزاء الشمالية من خرخير.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران و الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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