تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بفرع الجامعة في جدة. وقالت أن الوظائف المتاحة لديها بالمسميات التالية :

– مساعدة إدارية ثالثة (Administrative Assistant III).

– أمينة مختبر (Laboratory Custodian).

– محلل تطبيقات (Application Analyst).

– مدير معلومات تقنية (Manager Information Technology).

– منسق تقييم (Assessment Coordinator).

– منسق إكلينيكي (Clinical Coordinator).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities?page=1

وذلك حتى تاريخ 1440/05/06هــ.