المخدرات تقتل أكثر من ألفي شخص في كندا

اوتاوا - الوئام:

أعلنت رئيسة وكالة الصحة العامة الكندية، تيريزا تام، عن وفاة أكثر من 2000 كندي في النصف الأول من هذا العام، جراء جرعات زائدة من المخدرات غير المشروعة.

وقالت تام، في بيان،إن التضييق على إمدادات المخدرات غير المشروعة في السوق لن يكون سهلا، معربة عن أملها في أن يفهم الكنديون مدى خطورة المشكلة.

وأضافت أن الأرقام الصادرة عن وكالة الصحة العامة الكندية أظهرت أن 94 بالمائة من الوفيات المرتبطة بالأفيون هذا العام تصنف على أنها تسممات عرضية، كما أن ما يقرب من 72 بالمائة من الوفيات غير المتعمدة شملت مواد شديدة السمية من الفنتالين وهي مادة أفيونية عالية الفعالية والإدمان.

من ناحية أخرى أعلن المعهد الكندي للمعلومات الصحية عن زيادة قدرها 27 بالمائة في المستشفيات بسبب حالات التسمم المرتبطة بالأفيون على مدى السنوات الخمس الماضية.

مبرزا أن معدلات الاستشفاء خلال العام الماضي، كانت أعلى بمقدار 5ر2 مرة في المجتمعات الأصغر التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50 إلى 100 ألف شخص مقارنة بالمدن الكندية الكبرى.