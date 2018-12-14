«لا ليغا»: إضافة بطولة أوروبية ثالثة خطر على اللعبة

مدريد- الوئام:

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن خطط الاتحاد الأوروبي للعبة بتنظيم بطولة ثالثة للأندية ستعرض مستقبل الكرة الأوروبية للخطر ويحد من التنافس في البطولات المحلية.

ودعت الرابطة الإسبانية الاتحاد القاري لفتح حوار مع روابط البطولات المحلية في أوروبا وزيادة المبالغ الممنوحة للأندية قبل التفكير في خطط إضافة بطولة ثالثة كبرى للأندية.

وأعلنت الأندية الأوروبية الكبرى في سبتمبر الماضي أن هذه المسابقة ستنطلق بداية من موسم 2021-2022 بمشاركة 32 فريقاً في دور المجموعات.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس في بيان: تم تجاهل قضايا حيوية متعلقة تتعلق ببقاء الأندية واستمرارها في حالة جيدة والبرامج والحقوق التلفزيونية والتوازن التنافسي مع البطولات المحلية والعلاقة بينها وبين المسابقة الأوروبية، رغم قبول الأندية الأوروبية إضافة مسابقة أوروبية ثالثة إلا أن الاتحاد القاري لا يمكنه اتخاذ هذه القرارات بمفرده دون الرجوع إلى روابط الدوري المحلية التي ستتأثر بذلك.