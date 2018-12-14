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ضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة
weam.co/560536
الرياض- الوئام:

أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير تمكنت خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام 1440هـ من ضبط (5132) شخصاً مخالفاً لنظام أمن الحدود و(614) متهماً في تهريب مواد مخدرة ومحظورة.

كما تم التحفظ على (426640) ريالاً للاشتباه بعلاقتها بترويج مواد مخدرة، بالإضافة إلى حجز (627) سيارة في قضايا مختلفة.

وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم ضبط عدد (21) طناً من مادة القات المخدر، و(332) كيلوجراماً من الحشيش، و(122) قطعة سلاح مختلفة، و(31757) طلقة سلاح حية مختلفة بحوزة المقبوض عليهم.

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