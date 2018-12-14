بالفيديو: تحذير من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف!

متابعات- الوئام:

حذّر خبراء في شركة “ESET” المتخصصة بأمن المعلومات من تطبيق جديد يتسبب باختراق بيانات الهواتف، ويساعد على سرقة أموال المستخدمين من خلالها.

ويوضح الخبراء أن التطبيق المذكور يدعى “Android Optimization”، وهدفه وفقا لمصمميه هو تسريع أداء الهواتف والأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد.

لكن تبين أن الهاكرز يستخدمون التطبيق لاختراق الهواتف وتحميل برمجيات خبيثة فيها لسرقة الأموال من الحسابات الإلكترونية.

وبعد تحميل التطبيق في الهاتف، يبدأ فيروس من نوع “Trojan”، موجود فيه أساسا، بالوصول إلى مختلف برامج الجهاز، وخصوصا “PayPal” الذي يستعمل للدفع الإلكتروني.

وبعد اختراقه يقوم الفيروس بتحويل الأموال من البطاقات المصرفية المبرمجة في هذا البرنامج إلى حسابات الهاكرز.

ولا تقتصر أخطار الفيروس على تطبيق “PayPal” فقط، فهو قادر على الوصول إلى بيانات “Gmail” و”Viber” و”Skype” و”WhatsApp” و”Google Play”