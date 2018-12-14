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لحوالي 190 دولة

صندوق النقد الدولي: حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017

صندوق النقد الدولي: حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017
weam.co/560548
الوئام - واس

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، تحديث قاعدة بيانات الديون العالمية والبيانات الشاملة، التي تغطي الديون العامة والخاصة لكل دول العالم، لما يقارب 190 دولة.

وقال الصندوق، في بيان، إنه وفقًا للتحديث، فإن الدين العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل 184 تريليون دولار من حيث القيمة الأسمية، أو ما يعادل 225 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وأضاف الصندوق أن ديون العالم تجاوزت الآن متوسط 86.000 دولار أمريكي للفرد الواحد،ما يعادل أكثر من ضعفي متوسط الدخل للفرد، وشملت قائمة أكبر ثلاثة مقترضين في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان) التي تشمل أكثر من نصف الدين العالمي، ويتجاوز حجم حصتهم من الناتج العالمي.

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