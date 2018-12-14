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في عملية امنية فجر اليوم

اعتقال 219 جندياً تركياً لمزاعم صلتهم بفتح الله غولن

اعتقال 219 جندياً تركياً لمزاعم صلتهم بفتح الله غولن
weam.co/560557
انقرة- الوئام:

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء التركي أمروا بالقبض على 219 جندياً للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016.

ونفذت الشرطة سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 التي قتل خلالها 250 شخصاً. وينفي غولن تورطه في الأمر.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة حريت، إن عملية بدأت في الواحدة صباحاً (2200 بتوقيت غرينتش) للقبض على المشتبه فيهم، وجميعهم جنود في الخدمة وبينهم أربعة ضباط برتبة كولونيل، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن.

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