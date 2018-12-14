الحريري: السعودية تدعم لبنان اقتصاديا.. ولن أغير رأي “حزب الله” في إيران

الوئام - متابعات

قال الرئيس سعد الحريري، إن المملكة العربية السعودية ستدعم لبنان اقتصاديا، باتفاقيات سيعلن عنها فور تشكيل الحكومة، لافتا إلى تعهد السعودية كذلك بتقديم خطة ائتمان بقيمة مليار دولار في إطار التزامات مؤتمر “سيدر”.

وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف عن أمله في تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، وقال خلال ندوة نظّمها المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتهام هاوس” في لندن أمس، إن المفاوضات “في المائة متر الأخيرة”.

مركدا أن العقبات التي تمنع تشكيل الحكومة “ليست إقليمية، وإنما داخلية، المعادلة تغيرت في البرلمان والبعض يريد المزيد. تخطينا عوائق عدة، ولا يزال هناك عائق واحد، وأنا متأكد أننا سنتمكن من حله”، وأضاف: “لبنان لا يستطيع الاستمرار من دون حكومة، ونأمل أن تتشكل قريبا لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية”.

وذكر الحريري أنه “بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تغيّرت المعادلة داخل مجلس النواب ويجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، حيث زادت مطالب بعض الفرقاء وتغيّرت بعض الوجوه”.

كما لفت إلى أن “لبنان يعيش في منطقة صعبة ومعقدة، لذلك علينا أن نعمل جاهدين لتفادي توسع النزاعات في سوريا إلى لبنان، وأن نتفادى التصعيد الذي يبدو أن نتنياهو مصر عليه”.

واعتبر الحريري أن تجاوز الخلافات بين مختلف المكونات السياسية اللبنانية أساسي، وقال إنه لن يغير رأي “حزب الله” بإيران، كما “لا يستطيع الحزب أن يغير رأيي بالسعودية مثلا، ولذلك وضعنا هذه الخلافات جانبا”.

وأوضح أن “استراتيجيتنا هي أن نحضر البنى التحتية في لبنان، كي تكون محطة الانطلاق للشركات الأجنبية من أجل المشاركة في إعمار سوريا والعراق وكذلك ليبيا”، مسلطا وسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، خاصة مع وجود نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني على أراضيه.