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تحتوي على "برامج ضالة"

٢٢ تطبيقًا لأندرويد عليك إزالتها فورا.. تعرف عليها

٢٢ تطبيقًا لأندرويد عليك إزالتها فورا.. تعرف عليها
weam.co/560564
الوئام - متابعات

تتظاهر تطبيقات “Clickfraud بأنها برامج عادية مثل الألعاب التي ينشئها مطورو تطبيقات الجوّال لخداع المستخدمين لتنزيل الإعلانات المنبثقة وحتى البرامج الضارة.

وعثر بعض مختصي أمان هواتف أندرويد على 22 تطبيقًا يستضيفها متجر Google Play، والتي تم تنزيلها أكثر من مليوني مرة، لا تظهر الإعلانات للمستخدم، ولكنها تظهر في نافذة متصفح مخفية بدلًا من ذلك، ولا تزعج المستخدم.

تقوم البرمجيات الخبيثة باختلاق مستخدم وهمي يتفاعل مع الإعلان، حتى تضع في اعتبار المستخدم أن الاتصال كان مشروعًا، وهذا يعني أن المطورين يحققون المزيد من المال.

وجد الخبراء في شركة البرمجيات الأمنية “Sophos أن معظم هذه التطبيقات لم يتم ملاحظتها من قبل المستخدمين لأشهر أو حتى سنوات.

وأوضح الباحثون: “من وجهة نظر المستخدم، تستنزف هذه التطبيقات بطارية هواتفهم وقد تتسبب في زيادة استخدام البيانات؛ لأن التطبيقات تعمل باستمرار وتتواصل مع الخوادم في الخلفية”.

من شأن استخدام التطبيقات الضارة على هاتفك زيادة استخدام البيانات واستنزاف سريع لعمر البطارية.

فيما يلي قائمة بأسماء التطبيقات ومطوريها:

  1. Sparkle FlashLight – com.sparkle.flashlight
  2. Snake Attack – com.mobilebt.snakefight
  3. Math Solver – com.mobilebt.mathsolver
  4. ShapeSorter – com.mobilebt.shapesorter
  5. Tak A Trip – com.takatrip.android
  6. Magnifeye – com.magnifeye.android
  7. Join Up – com.pesrepi.joinup
  8. Zombie Killer – com.pesrepi.zombiekiller
  9. Space Rocket – com.pesrepi.spacerocket
  10. Neon Pong – com.pesrepi.neonpong
  11. Just Flashlight – app.mobile.justflashlight
  12. Table Soccer – com.mobile.tablesoccer
  13. Cliff Diver – com.mobile.cliffdiver
  14. Box Stack – com.mobile.boxstack
  15. Jelly Slice – net.kanmobi.jellyslice
  16. AK Blackjack – com.maragona.akblackjack
  17. Color Tiles – com.maragona.colortiles
  18. Animal Match – com.beacon.animalmatch
  19. Roulette Mania – com.beacon.roulettemania
  20. HexaFall – com.atry.hexafall
  21. HexaBlocks – com.atry.hexablocks
  22. PairZap – com.atry.pairzap

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