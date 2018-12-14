مستوطنون يطالبون بـ”إعدام الرئيس الفسطيني” في رام الله

الوئام - وكالات

طالب مستوطنون، جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالرد القاسي على عمليات قتل جنود الجيش، ورفعوا صور الرئيس محمود عباس، وعليها شعارات تطالب بقتله وإعدامه، ورددوا الهتافات العنصرية والمعادية للعرب، كما طالبوا بمنع العرب من المرور عبر شارع 60، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتجمع، مساء أمس، عشرات المستوطنين، في المكان الذي نفذت فيه عملية إطلاق النار التي قتل فيها جنديان وأصيب آخران بجروح خطيرة، قرب مستوطنة “جفعات أساف” شرقي مدينة رام الله.

وهاجم مجموعة من مستوطني “بيت إيل” الجاثمة على أراضي دورا شمال رام الله، منازل المواطنين قرب مخيم الجلزون، وقال شهود عيان إن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في مخيم الجلزون القريبة على مستوطنة بيت ايل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلًا وأصابت عددًا آخر بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد أن أغلقت مدينة رام الله والبيرة، وأعلنت أنها منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر.

وأفاد مصدر أمني أن المواجهات تركزت في حارة دوار موسى ومحيط البوابة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث اعتقلوا الطفل محمد خالد خليل صلاح (14 عامًا)، إضافة لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيًا.