فتاة روسية تعترف: نعم أنا عميلة أجنبية في أمريكا

الوئام - وكالات

اعترفت فتاة روسية، بأنها أقامت شبكة قوية من الاتصالات مع الجمهوريين عبر اتحاد الأسلحة الأمريكي، ووصلت إلى الدائرة المحيطة بالرئيس دونالد ترامب، كونها عميلة أجنبية.

وأعلن لبروس ماركس، عضو سابق في مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، أن المواطنة الروسية مارينا بوتينا، المتهمة بالعمل كـ”عميل روسي”، اعترفت بذنبها جزئيا، لكي تتمكن من العودة إلى روسيا.

وتواجه بوتينا، وهي أول روسية مدانة في إطار القضايا الناجمة عن التحقيق في اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عقوبة السجن يتبعها احتمال ترحيلها.

وقالت النيابة إن المتهمة بدأت، في مارس 2015، خطة لنسج علاقات مع الحزب الجمهوري؛ بهدف التأثير على السياسة الخارجية الأميركية، وإنها تعاونت مع صديقها الأميركي الناشط من الحزب الجمهوري والعضو في اتحاد الأسلحة بول إريكسون.

وجه المؤامرة وموّلها جزئيا، ألكسندر تورشين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وكان نائبا لحاكم البنك المركزي الروسي حتى تقاعده في 30 نوفمبر الماضي.

وبتوجيه من تورشين، ومساعدة إريكسون، قال ممثلو الادعاء إن بوتينا “سعت إلى إقامة خطوط غير رسمية للاتصالات مع الأميركيين، الذين يتمتعون بالسلطة والنفوذ على السياسة الأميركية”.

وقالوا: “لقد حاولت بوتينا استخدام خطوط الاتصالات غير الرسمية هذه لصالح روسيا”، وتكشفت قضية بوتينا خلال التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل موسكو في الانتخابات، والتواطؤ المحتمل من قبل حملة ترامب مع الروس.

يشار إلى أن المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، اعترفت أمس، أمام المحكمة، بذنبها بالمشاركة في مؤامرة بهدف الإضرار بالولايات المتحدة، ويمكن أن تواجه عقوبة السجن لـ5 سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار.

واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا، 29 عاما، في واشنطن يوم 15 يوليو الماضي، وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.

فيما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق، أنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل، هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.