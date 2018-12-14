الفنان المصري حسن كامي يرحل عن دنيانا عن عمر ناهز 82 عاما

الوئام - متابعات

غيب الموت، صباح اليوم، الفنان المصري القدير، ومطرب الأوبرا السوبرانو، حسن كامي، عن عمر ناهز 82 عاما، وستشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، بالقاهرة، عقب صلاة الجمعة.

ولد حسن كامى، الممثل والمطرب الأوبرالى فى الثاني من نوفمبر 1936، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدراسة الغناء الأوبرالى بكونسيرفاتوار القاهرة، فى أكاديمية الفنون المصرية، وأنهى دراساته العليا فى إيطاليا.

بدأ حياته العملية بدار اوبرا القاهرة منذ عام 1963، وعمل في عدد من شركات السياحة والطيران، واكتشفه للمسرح الفنان محمد نوح ليعمل في مسرحية “انقلاب”، لتتوالى أعماله الفنية بين مسرحيات ومسلسلات وأفلام سينمائية تزيد عن 100 فيلم، وعمل مع كبار المخرجين ومن أبرزهم يوسف شاهين، واشترك في مسلسل رأفت الهجان وبوابة الجلواني، والعديد من الأعمال الدرامية المهمة.

وقام بغناء دور البطولة في 270 أوبريت عالميًا على مدى 24 عامًا في إيطاليا، الاتحاد السوفيتي السابق، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، والدنمارك، وتولي مؤخرا منصب مدير دار الأوبرا المصرية.

وانشغل كامي، الذي كان يجيد التحدث بثلاث لغات، في سنواته الأخيرة بالعمل في مكتبته، بوسط البلد بالقاهرة، منذ عام 2012، بعد وفاة زوجته التي كانت تدير المكتبة، وتفرغ للتواجد هناك، وسط أكثر من 40 ألف كتاب، والعديد من اللوحات الفنية القيمة، بالإضافة إلى مخطوطة نادرة من كتاب “وصف مصر”.

وكانت الممثلة غادة إبراهيم أول الناعين لكامي، إذ كتبت عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم البقاء لله فى وفاة الممثل والسوبرانو الخلوق حسن كامى الله يرحمه ويحسن مثواه ويسكنه فسيح جناته”.