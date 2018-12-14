زعيم المعارضة التركية يدعو العمال للنزول إلى الشوارع

انقرة- الوئام:

انتقد زعيم المعارضة في تركيا ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو صمت العمال على انتهاك حقوقهم، وعدم نزولهم للشوارع والميادين للمطالبة بها.

وقال كيليتشدار أوغلو في كلمته خلال مؤتمر المساواة والعدل في حقوق الإنسان: يتم انتزاع حقوق العمل من المواطنين في تركيا. على الأقل يجب على النقابات الوقوف في وجه هذا الظلم قبل الآخرين.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى اعتقال الحكومة التركية لمئات العاملين الذين تظاهروا اعتراضًا على انتهاك حقوقهم، وتكرار حالات الوفاة خلال العمل في مطار إسطنبول الجديد، قائلًا: يقول العاملون: هناك حشرات وبق في الفراش لا نستطيع النوم إلا أنه تم حبسهم.

كان يجب الرد بأن تمتلئ الميادين والشوارع بالعمال إذا كان من يبحث عن حقه من العمال يتعرض للحبس، ولم يخرج العمال للميادين، أنا آسف إنهم ليسوا عمالًا، فالتاريخ الإنساني هو تاريخ البحث عن الحقوق.

وكان العاملون في مطار إسطنبول الجديد قد خرجوا في 14 سبتمبر 2018، في تظاهرات كبيرة اعتراضًا على ظروف العمل غير الآدمية وتكرار حوادث الوفاة خلال العمل، وعدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم، وتأخر مستحقاتهم، إلا أن قوات الأمن التركية ردت بحملة اعتقالات كبيرة ضد العاملين، ألقت خلالها القبض على أكثر من 400 عاملًا.

يذكر أن التقارير تكشف وقوع ما لا يقل عن 52 ألف حالة وفاة بين العاملين خلال أعمال إنشاء مطار إسطنبول الجديد.