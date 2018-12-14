الذهب يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر

الوئام - وكالات

هبطت أسعار الذهب، اليوم، واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع، بفعل ارتفاع الدولار، مع تحول تركيز المساهمين إلى زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية، الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر الجاري عند 1236.80 دولار للأوقية، ونزل الذهب 0.3% في العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.2%.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 18 و19 ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الرابعة خلال العام الحالي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم نحو 1% في التعاملات الفورية إلى 1248.99 دولار للأوقية، وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.25 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وهبط الفضة 1% إلى 14.61 دولار للأوقية، وهو مرتفع بنحو 0.3% الأسبوع الجاري، فيما استقر البلاتين عند 792.90 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بعدما تراجع على مدى خمسة أسابيع.