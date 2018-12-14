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بعد عملية استهدفت جنود إسرائيليين

رئيس وزراء الاحتلال يزعم: لن ينجحوا في اقتلاعنا من “أرضنا”

رئيس وزراء الاحتلال يزعم: لن ينجحوا في اقتلاعنا من “أرضنا”
weam.co/560576
القدس المحتلة - الوئام:

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزاء الاحتلال الإسرائيلي، أن إجراءات مضادة ستتخذها سلطات المحتل، عقب عملية نفذها شابان فلسطينيان، أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين.

 وأعلن أن تلك الإجراءات تشمل “زيادة الاعتقالات الإدارية لنشطاء حماس في الضفة الغربية، وإقامة الحواجز، وتسوية وضع آلاف الوحدات الاستيطانية التي لم تتم تسويتها بعد“.

وقال نتنياهو، متحديا الفلسطينيين، في تصريح نقلته وسائل إعلام عبرية: “إنهم يفكرون في اقتلاعنا من أرضنا ولن ينجحوا”.

وتزامنت تصريحات نتنياهو، مع إعلان مجالس إقليمية للمستوطنين في الضفة الغربية عن تنظيم مظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس.

وفي السياق ذاته، طالب رؤساء مجالس المستوطنين رئيس الحكومة بإعادة الحواجز على الطرقات في المنطقة، والمصادقة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

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