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تشمل مدارس ومبان حكومية

موجة تهديدات بــ”القنابل” في أنحاء الولايات المتحدة

موجة تهديدات بــ”القنابل” في أنحاء الولايات المتحدة
weam.co/560581
الوئام - وكالات

ذكرت قناة “NBC News“، نقلًا عن وسائل إعلام محلية وإدارات للشرطة، أنه جرى تلقي عشرات تهديدات بالقنابل، اليوم الخميس، في أنحاء الولايات المتحدة، مستهدفة مؤسسات إخبارية ومباني حكومية وبنوكًا وشركات أخرى.

وأبلغ أحد مسؤولي إنفاذ القانون، “رويترز”، بأن مكتب التحقيقات الاتحادي FBI بدأ تحقيقًا في تهديدات القنابل المزعومة.

وأشار إلى أن موجة تهديدات مماثلة لمدارس ومبانٍ عامة أخرى حدثت قبل نحو عام أو أكثر، لكن صحة التهديدات الأخيرة لم تتأكد على الفور.

وقالت إدارة شرطة نيويورك في تغريدة عبر “تويتر” إنها لا تعتبر التهديدات ذات مصداقية في هذا التوقيت.

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