وصول 14 شاحنة إغاثة غذائية إلى محافظة الجوف

واس - الوئام:

وصلت اليوم، إلى محافظة الجوف 14 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على 4,200 سلة غذائية تزن 311 طنًا، سيتم توزيعها على النازحين والمتضررين في المحافظة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.