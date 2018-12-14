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من محافظتي رام الله وبيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل 5 أسرى مُحرّرين من القدس و15 آخرين

قوات الاحتلال تعتقل 5 أسرى مُحرّرين من القدس و15 آخرين
weam.co/560591
واس - الوئام:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم،خمسة أسرى فلسطينيين محررين من أنحاء مختلفة بمدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من شادي الحنش وشكري الحنش من بلدة أبو ديس، وصباح فرعون من بلدة العيزرية، ومحمد مطير من مخيم قلنديا، وعلاء الفاخوري من حي وادي الجوز، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف لاستجوابهم والتحقيق معهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة عشر شابًا فلسطينيًا من محافظتي رام الله وبيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة شبان فلسطينيين من مخيم عايده شمال بيت لحم، وبلدة جناته شرقًا، وقرية حرملة شرقًا، ومخيم العزة شمالا، وجبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، وبلدة تقوع شرقًا، وذلك بعد مداهمة منازلهم ومنازل ذويهم وتفتيشها .

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بينهم الصحفي موسى صلاح سمحان من قرية اللبن الغربي غرب المحافظة بالإضافة إلى باقي المعتقلين من مدينتي رام الله والبيرة، وقرية بيت لقيا غرب المحافظة، وبلدة بيتونيا غرب المحافظة أيضًا.

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