الكشف عن مواصفات وأسعار هاتف جلاكسي S10 المنتظر

الوئام - متابعات

كشفت تسريبات جديدة، معلومات جديدة حول هاتف سامسونج جلاكسي S10، المتوقع أن يتم إطلاقه في حفل تقيمه الشركة الكورية الجنوبية يوم 20 من فبراير المقبل.

وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع “Gizmodo UK” التقني البريطاني، أن الهاتف سيكون في ثلاثة إصدارات وهي جلاكسي S10 لايت وS10 و S10 بلس، وتتنوع الإصدارات الثلاثة من حيث حجم الشاشة وخيارات الذاكرة الداخلية.

ويأتي الهاتف S10 لايت بشاشة حجمها 5.8 بوصة، بينما S10 ستكون شاشته بحجم 6.1 بوصة وسيكون الإصدار بلس بشاشة حجمها 6.4 بوصة، أما عن الذاكرة الداخلية، فسيأتي الإصدار اللايت بخيار 128 جيجابايت بينما سيأتي S10 بخيار 256 جيجابايت، أما الإصدار البلس فسيكون بخيارات 128 جيجابايت و512 جيجابايت 1 تيرابايت.

كما تضمنت التسريبات توقعات حول أسعار الهواتف، إذ سيأتي هاتف اس 10 لايت بسعر 699 جنيهًا إسترلينيًا للإصدار الـ128 جيجا بايت، أما S10 فسيأتي بسعر 799 للإصدار الـ256 جيجا بايت، والإصدار البلس فسيكون بسعر 899 لسعة 128 جيجابايت و1099 لسعة 512 جيجابايت و1399 للسعة 1 تيرابايت.