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بعد طلب الاتحاد المصري

رسميا.. جنوب أفريقيا تنافس على تنظيم كأس الأمم 2019

رسميا.. جنوب أفريقيا تنافس على تنظيم كأس الأمم 2019
weam.co/560596
الوئام - متابعات

أعلن دومينيك تشيمهافي، المتحدث باسم اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا، أن بلاده تقدمت رسميا بطلب استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي سحبها الاتحاد الأفريقي من الكاميرون.

وقال تشيمهافي في تصريح نقلته “أ ف ب”: “قدمنا الوثائق المطلوبة، والأمر متروك للاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرار بشأن الدولة التي ستنظم نسخة 2019”.

وأصبحت جنوب إفريقيا الدولة الثانية، بعد مصر، التي تتقدم بطلب استضافة، علما بأن باب الترشح سيغلق رسميا مع نهاية اليوم الجمعة، على أن تكشف هوية الدولة المنتظمة في التاسع من يناير.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، أمس، أنه تقدم رسميا بطلب استضافة، بعد انسحاب المملكة المغربية من السباق، واستضافت مصر البطولة أربع مرات وكانت الأخيرة في عام 2006.

واستضافت جنوب أفريقيا كأس الأمم قبل خمس سنوات، لتحل محل ليبيا التي لم تتمكن من تنظيم تلك البطولة، وهي البلد الأفريقي الوحيد الذي نجح في استضافة كأس العالم، في عام 2010.

 

 

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