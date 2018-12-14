صحة الرياض تكشف حقيقة وفاة مواطنة بخطأ طبي بالخرج

الوئام - متابعات

أصدرت صحة الرياض، اليوم، بيانا صحفيا، للرد على ما جرى تداوله بشان وفاة مواطنة بمستشفى الملك خالد بالخرج، بسبب خطأ طبي.

وأوضحت إدارة مستشفى الملك خالد أن “ذوي المريضة، رحمها الله، تقدموا بشكوى، تم إحالتها إلى لجنة الأخطاء الطبية والمهنية بالمستشفى، وأبانت النتائج الأولية أنه لا يوجد خطأ طبي، وتم إحالتها إلى إدارة المتابعة بصحة الرياض، للتأكد من الإجراءات الطبية، مع كامل الملف الطبي”.

وأضاف البيان أنه “تم منع سفر الفريق الطبي المعالج، وسيتم إحالة نتائجها إلى الهيئة الصحية الشرعية، التي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا”.

وأكدت إدارة المستشفى “حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة، فيما يضمن حقوق المرضى، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها”.

وفي ختام بيانها، قدمت الإدارة خالص التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.