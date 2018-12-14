أمم أفريقيا 21.. الاتحاد الإيفواري يشكو الكاف للمحكمة الرياضية

متابعات - الوئام

وجه الاتحاد الإيفواري لكرة القدم خطابا إلى المحكمة الرياضية يشكو فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بسبب عزمه سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2021 منهم. بحسب موقع “في الجول”.

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف في وقت سابق لقناة “إفريقيا ميديا” في وقت سابق: “الكاميرون سوف تنظم كأس أمم إفريقيا 2021 بعد سحب التنظيم منها في 2019”.

وأضاف “وكوت ديفوار سوف تنظم البطولة في 2023 لأننا رأينا إنها غير مستعدة حاليا لاستضافة البطولة وهذا قرار تم اتخاذه في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف في 30 نوفمبر الماضي”.

ودعا القرار الاتحاد الإيفواري للتقدم بشكوى ضد الكاف اليوم لدى المحكمة الرياضية ونشرها عبر موقعه الرسمي وجاء فيها:

الاتحاد الإيفواري يشعر بالاندهاش لعمله أن رئيس الكاف قام بسلطته الخاصة دون أي تشاور مسبق نقل بطولة أمم إفريقيا 2021 من كوت ديفوار إلى الكاميرون.

إن الإعداد والعمل المطلوبين لتنظيم هذه المسابقة العظيمة هو أمر مهم لكل الكرة الإيفوارية وتشكل استثمارا اقتصاديا وماليا وبشريا هاما.

في ضوء كل ما حدث قرر الاتحاد الإيفواري الاستئناف على ذلك القرار لدى المحكمة الرياضية.

وبسبب القرار، فإن غينيا ستنتظر لعامين آخرين بعدما كان مقررا أن تستضيف البطولة عام 2023.