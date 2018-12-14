التعاون يواصل الانتفاضة بثلاثية في الفيحاء

متابعات - الوئام

واصل التعاون انتفاضته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إثر فوزه السهل 3 / صفر على ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة عشر للبطولة.

ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق الأهداف على الأهلي، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 12 نقطة، ليتقاسم المركز الحادي عشر مع الرائد.

وتقمص المحترف الكاميروني ليندر تاوامبا دور البطولة في المباراة، بعدما سجل أهداف التعاون الثلاثة، في الدقيقتين 43 و51 والهدف الثالث في الدقيقة77 من ركلة جزاء.