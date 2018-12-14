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بشمالي محافظة الضالع

7 قتلى و3 أسرى من مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني

7 قتلى و3 أسرى من مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني
weam.co/560645
واس - الوئام:

قُتل وأُسر عشرة من مسلحي الإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح أورده موقع “26 سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن وحدات من الجيش شنت قصفاً مدفعياً استهدف تعزيزات للمليشيا الإنقلابية المدعومة من إيران بموقع خارم في قرية الحقب جنوب مديرية دمت .

وأسفر القصف وفقا للمصدر عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا الإنقلابية ، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وأسرت قوات الجيش اليمنية، بحسب المصدر، ثلاثة حوثيين، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية كرش جنوب المديرية ذاتها.

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