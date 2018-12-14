رئيس “فيفا” يعنف قطر: نقل مباريات المونديال لا يحتاج إلى مشاورة البلد المضيف

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن قرار نقل بعض مباريات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر على أراضيها هو أمر لا يحتاج إلى مشاورات مع البلد المنظمة.

وأضاف أن قرار تحديد إقامة بعض مباريات كأس العالم خارج قطر يخُص “فيفا” وحده.

ويحشد “إنفانتينو” الدعم لفكرته بإضافة 16 فريقًا آخرين إلى البطولة التي ستنظم في عام 2022، وهي خطوة تتطلب مشاركة المضيف الصغير مع البلدان المجاورة لاستضافة البطولة.

ومن المقرر بالفعل إقامة بطولة كأس العالم بـ 48 فريقًا في 2026 في “الولايات المتحدة وكندا والمكسيك”، ولكن إنفانتينو يريد أن تكون النسخة المقبلة من البطولة متبعة لهذا التحديث.

كان رئيس الاتحاد قد صرح وقت سابق بصعوبة استضافة قطر التي تمتلك 8 ستادات مؤهلة فقط لكأس العالم، بمشاركة 48 فريقًا، وهو الأمر الذي يتنافى مع تصريحات مسؤولي الدوحة الذين زعموا استعداد بلادهم لذلك.