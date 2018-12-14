سقوط عشرات القتلي والجرحي من الحوثيين في معارك شرق صنعاء

الوئام- متابعات

سقط العشرات من المتمردين الحوثيين الانقلابيين المدعومين من إيران، بين قتيل وجريح في تجدد للمعارك شرق صنعاء، اليوم الجمعة، بين القوات الحكومية الشرعية والميليشيات.

وحسب مصادر يمنية ميدانية، فإن مناطق المدفون وبران ومحلي وجبل القرن بمديرية نهم، شهدت معارك عنيفة ما زالت مستمرة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر في المعدات والأرواح، وتم خلالها تراشق للقصف المدفعي وقذائف الهاون.

وأضافت أن طيران التحالف شن ست غارات على مواقع وتجمعات الانقلابيين بمنطقة محلي ومسورة ومفرق المديرية وسط تحليق مكثف، فيما شهدت جبهات القتال توقفًا مؤقتًا، بالتزامن مع مفاوضات السويد وإن كان مؤشر على استئناف الحوثيين للمعارك.