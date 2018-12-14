العراق يستدعي سفير تركيا احتجاجاً على خروقات جوية

استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، وسلّمته رسالة احتجاج جرّاء الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا.

وأكدت الخارجية العراقية أنها تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق، ما أوقع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وشددت الخارجية على أن “مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملاً مرفوضاً على الصُعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين”.

وجددت رفضها استخدام الأراضي العراقية “مقراً أو ممراً للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والأشقاء”، داعية الجانب التركي للالتزام بذلك “حفاظاً على علاقات الصداقة بين البلدين”.

وقال الجيش التركي على “تويتر” إنه نفذ ضربات جوية في شمال العراق، اليوم الجمعة، قتل خلالها ثمانية مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وذكر الجيش أن الضربات استهدفت عدة مناطق في شمال العراق، منها زاب وهاكروك وهفتانين.

وتنفذ تركيا ضربات جوية على نحو متكرر تستهدف قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب جماعة إرهابية.