الصحة الفلسطينية: 19 إصابة في الجمعة الـ38 لمسيرة العودة

متابعات - الوئام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنا 19 شخصا أصيبوا بجروح، مساء الجمعة، خلال فعاليات الجمعة الـ38 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المصابين بالرصاص وقنابل الغاز نقلوا لمستشفيات محلية، وبينهم صحفي ومسعف.

وتوافد متظاهرين عصر اليوم إلى ساحات قرب مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة التي حملت اسم “المقاومة حق شرعي”.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة استمرار المسيرات بأدواتها السلمية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين منذ 30 مارس الماضي في 5 ساحات اعتصام نصبت بها خيام في محافظات القطاع، بزخم كبير كل جمعة، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

واستشهد 251 فلسطينيا وأصيب نحو 23 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في تلك التظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة.